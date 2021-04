Cesara Buonamici rapinata in strada (Di domenica 25 aprile 2021) Brutta avventura per la giornalista Cesara Buonamici, volto noto del Tg5, e per suo marito. Sabato sera, intorno all’ora di cena, poco prima delle 20, mentre erano in auto nella zona di Pozzolatico, a Firenze, sono stati fermati in strada, da un paio di persone con il volto travisato ma senza armi in pugno. I rapinatori hanno preso i due orologi di valore della coppia e poi sono fuggiti. I due rapinati sono rimasti illesi e hanno avvisato la polizia. Sulla rapina indaga la squadra mobile della questura fiorentina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 aprile 2021) Brutta avventura per la giornalista, volto noto del Tg5, e per suo marito. Sabato sera, intorno all’ora di cena, poco prima delle 20, mentre erano in auto nella zona di Pozzolatico, a Firenze, sono stati fermati in, da un paio di persone con il volto travisato ma senza armi in pugno. I rapinatori hanno preso i due orologi di valore della coppia e poi sono fuggiti. I due rapinati sono rimasti illesi e hanno avvisato la polizia. Sulla rapina indaga la squadra mobile della questura fiorentina. L'articolo proviene da Italia Sera.

