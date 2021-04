Caos Procure, si dimettono magistrati per loro chat con Palamara (Di domenica 25 aprile 2021) Si stanno dimettendo dall'Associazione nazionale magistrati, le toghe sottoposte a procedimento disciplinare per i contenuti delle loro chat con l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara. Il Comitato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) Si stanno dimettendo dall'Associazione nazionale, le toghe sottoposte a procedimento disciplinare per i contenuti dellecon l'ex presidente dell'Anm Luca. Il Comitato ...

