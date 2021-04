Call of Duty Warzone: ecco la soluzione al controllo degli aggiornamenti infinito (Di domenica 25 aprile 2021) In questo articolo troverete la soluzione che vi permetterà di risolvere il problema del controllo degli aggiornamenti infinito su Call of Duty Warzone Da quando è stata rilasciata la tanto attesa Season 3 Call of Duty Warzone è diventato più popolare che mai. Questo aggiornamento ha arricchito il titolo con tante novità, prima fra tutte la nuova mappa, e questo ovviamente ha attirato un gran numero di giocatori. Se siete dei grandi fan di COD di sicuro ora vi starete divertendo con la Season 3, ma non tutti potrebbero avere questa fortuna. Con il lancio della nuova stagione infatti si è presentato un nuovo bug che rende impossibile avviare il titolo per alcuni giocatori. Per fortuna in questo ... Leggi su tuttotek (Di domenica 25 aprile 2021) In questo articolo troverete lache vi permetterà di risolvere il problema delsuofDa quando è stata rilasciata la tanto attesa Season 3ofè diventato più popolare che mai. Questo aggiornamento ha arricchito il titolo con tante novità, prima fra tutte la nuova mappa, e questo ovviamente ha attirato un gran numero di giocatori. Se siete dei grandi fan di COD di sicuro ora vi starete divertendo con la Season 3, ma non tutti potrebbero avere questa fortuna. Con il lancio della nuova stagione infatti si è presentato un nuovo bug che rende impossibile avviare il titolo per alcuni giocatori. Per fortuna in questo ...

