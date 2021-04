Benevento, Foggia: «L’assenza di Viola si è sentita. Ho fiducia nel gruppo» (Di domenica 25 aprile 2021) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese. Le sue parole Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese. Le sue parole. «L’assenza di Viola si è sentita, perchè è un giocatore importante. Confido in Viola e nel gruppo che ha dimostrato tanto in questi anni e sono sicuro che da qua alla fine ci regaleranno delle gioie», L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese. Le sue parole Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese. Le sue parole. «disi è, perchè è un giocatore importante. Confido ine nelche ha dimostrato tanto in questi anni e sono sicuro che da qua alla fine ci regaleranno delle gioie», L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

92Fisico : × 3 province su 107 sopra i 250 casi set/100mila ab (soglia #zonarossa): Prato 288 Taranto 261 Napoli 254 set. sc… - muzio701 : @abettertweets @FPanichi @RobertoRenga questo è la SuperLega, poi poteva essere migliorata, ingrandita, ampliata...… - PaoloLabemolle : RT @nonexpedit: Vogliono l'accentramento statale per la gestione della pandemia, ma col 'certificato verde' l'Italia è più divisa che in et… - arabellara : RT @nonexpedit: Vogliono l'accentramento statale per la gestione della pandemia, ma col 'certificato verde' l'Italia è più divisa che in et… - BosioFabrizio : RT @nonexpedit: Vogliono l'accentramento statale per la gestione della pandemia, ma col 'certificato verde' l'Italia è più divisa che in et… -