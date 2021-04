Verissimo, Lorella Cuccarini spiega la svolta in tv e punta il dito: “Non fatelo” (Di sabato 24 aprile 2021) La professoressa di “Amici 20”, Lorella Cuccarini spiega a tutti, le ragioni del nuovo successo in tv. Poi non le manda a dire ad una collega Tra le vip più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 24 aprile 2021) La professoressa di “Amici 20”,a tutti, le ragioni del nuovo successo in tv. Poi non le manda a dire ad una collega Tra le vip più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

annakiara119 : RT @ahoy_mat: Lorella Cuccarini un acquisto pazzesco per #Amici20. Dobbiamo ringraziarla per le nostre ame, le infinite dinamiche create e… - annatomasi1 : RT @CinguettaTV: Lorella Cuccarini anche in rai non ha mai sparlato di #Mediaset, azienda dove è stata per anni ed è cresciuta con tanti pr… - CrescenzoFilo : RT @ahoy_mat: L’esibizione di Rosa e Martina con tutta la squadra Cuccarisa ballando Vola e Cicale di Lorella e Heather un cultural reset #… - twittantoridi : RT @CinguettaTV: Lorella Cuccarini anche in rai non ha mai sparlato di #Mediaset, azienda dove è stata per anni ed è cresciuta con tanti pr… - leggoit : Lorella Cuccarini a #Verissimo, la sorpresa commovente: «Mi ha cambiato la vita, così mi ammazzi» -