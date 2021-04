Traffico Roma del 24-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molto ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre ci sono ancora disagi sulla Cassia causa di un incidente avvenuto all’altezza di via Cappelletta della Giustiniana inevitabili le code in direzione di Viterbo incidente problemi per ilanche allanina in via Bernardino Alimena intersezione con via Orazio Raimondo In pratica qualche giorno ricordiamo chiusa via Crescenzio tra Piazza Cavour e Piazza Adriana In entrambe le direzioni che diretta verso Piazza Risorgimento deve passare da Piazza Cavour chi invece deve andare in direzione di Piazza Cavour deve proseguire per via Terenzio e girare in via Cola di Rienzo deviazioni per le linee bus 34492 184 192 913 in tema di ...