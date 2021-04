(Di sabato 24 aprile 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento denominato ‘Serbia Open’ e in scena dal 19 al 25 aprile. Il padrone di casa Novakrappresenta la testa di serie numero 1 del torneo e usufruirà di un bye al primo turno, così come Matteo, Aslan Karatsev e Dusan Lajovic. Oltre il già citatoinoltre gli azzurri Stefano Travaglia e Marco Cecchinato. Grande chance di riscatto per il numero 1 d’Italia, non esattamente al massimo della propria condizione fisica. Di seguito tutti gliaggiornati dell’evento serbo.PRINCIPALE ATP 250SEMIFINALI (3) Karatsev b. (1)7-5 ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Atp Belgrado 2021: accoppiamenti e risultati. Presenti Djokovic e Berrettini - #Tabellone #Belgrado #202… - OA_Sport : ATP Estoril 2021: Marco Cecchinato sfida Lloyd Harris nel tabellone principale, comandato da Denis Shapovalov - sportface2016 : Tabellone #AtpEstoril 2021: #Shapovalov guida il seeding, presente #Cecchinato - OA_Sport : #TENNIS Stefano Travaglia nel tabellone principale a Monaco. Alexander Zverev testa di serie n.1 - Ubitennis : ATP Monaco, il tabellone: Zverev primo favorito. Forfait di Sinner e Sonego, c'è Travaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp

Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas sono i finalisti dell'500 di Barcellona 2021 , l'uno superiore a Pablo Carreño Busta in semifinale, l'altro invece all'... ILIL MONTEPREMIDomenica pomeriggio Rafa Nadal tenterà l'assalto al suo 12° trionfo all'500 di Barcellona : in semifinale il maiorchino si è sbarazzato senza troppi problemi in due set ...e leader del...Stefano Travaglia è l’unico italiano al via nel tabellone principale del "Bmw Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si disputa ...Esame di maturità dopo la vittoria con Rublev. Contro Tsitsipas, vincitore a Montecarlo, Sinner affrontava un altro esame di maturità come giocatore. Era la terza sfida fra i due, finora in parità: il ...