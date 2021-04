Superlega | Pirlo | “Sanzioni? Agnelli e Juventus sereni”

(Di sabato 24 aprile 2021) Sullae le possibilidella Uefa ai club ribelli, tra cui la, Andreagetta acqua sul fuoco e assicura che anche il presidente Andreaè “sereno”. “Non abbiamo paura, siamoe concentrati su quello che dobbiamo fare. Vogliamo terminare la stagione centrando i nostri obiettivi. Siamosu quello che deciderà la Uefa”, dice il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina. “l’ho visto sereno, è normale che si sia parlato tanto di lui in questo periodo e se ne parlerà ancora: sa cosa deve fare, porta grande entusiasmo quando viene al campo. Nello spogliatoio c’é un clima positivo ma anche grande concentrazione perché sappiamo che è una sorta di obbligo la ...

Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Andrea, in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina, in merito a possibili sanzioni da parte della Uefa dopo la vicenda. ...Dopo la vittoria per 3 a 1 contro il Parma del turno infrasettimanale, la Juventus di Andreaè chiamata domani, in trasferta alla sfida Fiorentina nel match delle 15.00. L'allenatore ......Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Sulla Superlega e le possibili sanzioni della Uefa ai club ribelli, tra cui la Juventus, Andrea Pirlo getta acqua sul fuoco e assicura che anche il presidente A ...Arrivano le parole di Andrea Pirlo il giorno prima di Fiorentina-Juventus sulla non convocazione di Federico Chiesa ...