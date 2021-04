Superlega, è guerra in Serie A: club si muovono contro Juve, Milan e Inter (Di sabato 24 aprile 2021) In Serie A si apre un nuovo turbolento capitolo che riguarda la Superlega. Alcuni club si sono mossi contro Juve, Milan ed Inter. Il tema della Superlega ha tenuto alta l’attenzione durante l’ultima settimana, ma probabilmente continuerà a farlo anche nei prossimi mesi. Sono state 48 ore tremendamente movimentate, quello che hanno seguito l’annuncio della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 aprile 2021) InA si apre un nuovo turbolento capitolo che riguarda la. Alcunisi sono mossied. Il tema dellaha tenuto alta l’attenzione durante l’ultima settimana, ma probabilmente continuerà a farlo anche nei prossimi mesi. Sono state 48 ore tremendamente movimentate, quello che hanno seguito l’annuncio della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

FBiasin : Non ne esce bene nessuno. - I rivoluzionari: la nave si è rovesciata alla prima onda. - Uefa e Fifa: hanno vinto u… - AcmLigure : Mentre qua ci facciamo la guerra tra pro e contro in Inghilterra la questione superlega ha messo in discussione la… - Guido17595958 : RT @andrelapegna: La guerra tra la UEFA e i separatisti della Superlega è una battaglia di soldi vs soldi. Nessun principio morale, nessun… - pandabianco : RT @Titty66Santa: La “guerra “ è appena cominciata #CeferinOut #Ceferin #SuperLega #RealMadrid - filicecche : RT @andrelapegna: La guerra tra la UEFA e i separatisti della Superlega è una battaglia di soldi vs soldi. Nessun principio morale, nessun… -