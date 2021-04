Sono 13.817 i nuovi casi di Covid in Italia, 322 i decessi. Il tasso di positività scende a 4,3% (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Sono 13.817 i nuovi casi di contagio al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.761. Sono invece 322 i decessi in un giorno (ieri 342) per un totale di 119.021 vittime dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività scende a 4,3% (ieri era 4,7%), l'incremento del numero di tamponi ammonta a 320.780 (+5.80 su ieri). Diminuisce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi Sono 20.971 (ieri erano 21.440, con un decremento quindi di 469 unità), i pazienti in terapia intensiva 2.894, meno 85 rispetto a ieri (143 gli ingressi del giorno contro i 153 di ieri). Gli attualmente positivi Sono 461.448, in ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI -13.817 idi contagio al coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.761.invece 322 iin un giorno (ieri 342) per un totale di 119.021 vittime dall'inizio della pandemia. Ildia 4,3% (ieri era 4,7%), l'incremento del numero di tamponi ammonta a 320.780 (+5.80 su ieri). Diminuisce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi20.971 (ieri erano 21.440, con un decremento quindi di 469 unità), i pazienti in terapia intensiva 2.894, meno 85 rispetto a ieri (143 gli ingressi del giorno contro i 153 di ieri). Gli attualmente positivi461.448, in ...

