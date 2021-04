Sinner è un talento e riuscirà L’unico difetto che ha è aver preso la residenza a Montecarlo

(Di sabato 24 aprile 2021) A meno di 20 anni Jannickè già una star. Per fortuna di quelle con la testa sulle spalle e priva degli isterismi cui ci avevano abituati alcuni dei talenti nazionali della racchetta da un trentennio in qua, vedi Canè o Fognini. A Barcellona ha battuto Bautista e poi Rublev, il giocatore che con Tsitsipras più aveva vinto dall’inizio dell’anno. Lo ha fatto con vincenti splendidi ma sbagliando anche molte palle, segno che quando sarà al meglio diverrà difficile, se non impossibile, per chiunque contenerne l’ascesa. Quello che ancora gli manca per farne un numero uno è la continuità con il servizio, un colpo che innella metà dei casi si avvale di una sola palla, la seconda, e soprattutto una maggiore confidenza con la rete e il gioco corto, quel gioco che aveva sofferto nell’incontro perso acon Djokovich e che ...

Peruna lezione importante, come lo era stata quella con Djokovic: il percorso di crescita del più grandegiovane del tennis italiano prevede per forza tappe come queste. Restano l'...Stefanos Tsitsipas supera in due set 6 - 3 6 - 3 Janniknel match valevole per la semifinale del torneo Atp di Bercellona 2021 e vola in finale, dove ... ma il giovaneazzurro riesce a ...TENNIS – Si è fermata in semifinale davanti allo straordinario Stefanos Tsitsipas di questo mese di aprile la corsa di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Barcellona. Il giovane talento azzurro è stato ...Con il punteggio di 6-3 6-3, il 19enne altoatesino si arrende a un passo dalla semifinale a vantaggio del greco nel torneo Atp 500 ...