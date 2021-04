Serie A: Sassuolo - Sampdoria 1 - 0 (Di sabato 24 aprile 2021) Sassuolo batte Sampdoria 1 - 0 (0 - 0) nel terzo anticipo odierno della 33/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il gol: nel secondo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021)batte1 - 0 (0 - 0) nel terzo anticipo odierno della 33/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il gol: nel secondo ...

Advertising

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - acmilan : The Match Report from #MilanSassuolo ?? - SkySport : De Zerbi: 'Forse non allenerò mai una big, ma ho difeso il calcio' - MicraNisi : Domanda difficile per il giornalista @pisto_gol, a 5 dalla fine (6 per Lazio-Torino) chi vede per i posti Champions… - SportsHealth241 : Sassuolo vs Atalanta Prediction: Serie A Match | 02.05.2021 -