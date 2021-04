Rita Dalla Chiesa: “Alla mia età magari un fischio o un complimento mi farebbero piacere”. Scoppia la polemica (Di sabato 24 aprile 2021) È polemica su Twitter dopo le dichiarazioni di Rita DAlla Chiesa a Pomeriggio 5. La conduttrice è stata ospite del salotto di Barbara D’Urso e ha parlato di svariati temi d’attualità, dall’aggressione subita dall’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti fino Alla questione del catcalling portata Alla ribalgta nelle scorse settimane da Aurora Ramazzotti. Unanime la condanna nei confronti di questo gesto da parte di tutti gli ospiti del programma ma Rita DAlla Chiesa non è d’accordo: “Alla mia età magari un fischio o un complimento mi farebbero piacere“, ha detto. Immediate le repliche dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Èsu Twitter dopo le dichiarazioni dia Pomeriggio 5. La conduttrice è stata ospite del salotto di Barbara D’Urso e ha parlato di svariati temi d’attualità, dall’aggressione subita dall’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti finoquestione del catcalling portataribalgta nelle scorse settimane da Aurora Ramazzotti. Unanime la condanna nei confronti di questo gesto da parte di tutti gli ospiti del programma manon è d’accordo: “mia etàuno unmi“, ha detto. Immediate le repliche dei ...

