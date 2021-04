“Recovery Plan chiuso nel suo complesso”: Draghi convoca i ministri per le 21.30. Ma la discussione con l’Unione europea non è chiusa (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo ore di tensione, fonti di governo hanno fatto sapere che il Piano nazionale di ripresa e resilienza è “nel suo complesso è chiuso” e l’atteso Consiglio dei ministri è stato convocato per le 21.30. La via d’uscita per arrivare all’accordo politico sul Recovery Plan superando l’impasse sulla proroga del Superbonus è stata individuata nel pomeriggio. Ma nel frattempo sono emersi altri problemi. Che hanno a che fare con il giudizio della Commissione europea, da cui dipende l’esborso delle risorse. Il dialogo procede lentamente, nonostante una telefonata tra Mario Draghi e la presidente Ursula von der Leyen: secondo fonti Ue vicine al dossier sarebbero necessarie “rifiniture” sul capitolo che riguarda il fisco e su quello che punta a migliorare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo ore di tensione, fonti di governo hanno fatto sapere che il Piano nazionale di ripresa e resilienza è “nel suo” e l’atteso Consiglio deiè statoto per le 21.30. La via d’uscita per arrivare all’accordo politico sulsuperando l’impasse sulla proroga del Superbonus è stata individuata nel pomeriggio. Ma nel frattempo sono emersi altri problemi. Che hanno a che fare con il giudizio della Commissione, da cui dipende l’esborso delle risorse. Il dialogo procede lentamente, nonostante una telefonata tra Marioe la presidente Ursula von der Leyen: secondo fonti Ue vicine al dossier sarebbero necessarie “rifiniture” sul capitolo che riguarda il fisco e su quello che punta a migliorare il ...

