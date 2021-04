"Oh mio Dio". Panico in studio: Carlo Conti conduce, ma occhio a Christian De Sica dietro. Oltre il passo falso (Di sabato 24 aprile 2021) Un piccolo gradino sarebbe potuto costare carissimo a Christian De Sica. Ospite di Top Dieci nella puntata del 23 aprile, l'attore è entrato in studio su Rai 1 ma per raggiungere Carlo Conti ha rischiato grosso. De Sica è stato l'ultimo della prima squadra a essere presentato dal conduttore, dopo Massimo Boldi e Nancy Brilli. E al momento di arrivare sul palco, entrando dalla porta a destra, De Sica è stato vicinissimo a cadere rovinosamente in avanti. Attimi di paura, tanto che l'attore ha esclamato: "Oh Dio!". Nulla però di grave, l'attore si è salvato all'ultimo strappando un sorriso ai presenti in studio, Conti compreso. Tornando al gioco, De Sica non ha fatto mistero e ha subito svelato il nome della sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Un piccolo gradino sarebbe potuto costare carissimo aDe. Ospite di Top Dieci nella puntata del 23 aprile, l'attore è entrato insu Rai 1 ma per raggiungereha rischiato grosso. Deè stato l'ultimo della prima squadra a essere presentato dal conduttore, dopo Massimo Boldi e Nancy Brilli. E al momento di arrivare sul palco, entrando dalla porta a destra, Deè stato vicinissimo a cadere rovinosamente in avanti. Attimi di paura, tanto che l'attore ha esclamato: "Oh Dio!". Nulla però di grave, l'attore si è salvato all'ultimo strappando un sorriso ai presenti incompreso. Tornando al gioco, Denon ha fatto mistero e ha subito svelato il nome della sua ...

