"Non si sa quando si fa". Troppi nodi e malumori, slitta ancora il Cdm: indiscreto dal ministro. Governo in bilico? (Di sabato 24 aprile 2021) "Non si sa quando si fa". slitta il Consiglio dei ministri. "Doveva iniziare alle 10, all'ordine del giorno un'informativa del ministro Daniele Franco sul Recovery Plan. Ma a quanto si apprende, il Consiglio dei ministri rischia di slittare, non si sa quando si fa", ha svelato un ministro all'Adnkronos. Ci sarebbero, infatti, ancora nodi da sciogliere, a partire dal superbonus, che M5S e Fi chiedono di estendere al 2023, ma anche su altri punti, come le liberalizzazioni e quota 100. Si attende un nuovo orario di convocazione, ma il Consiglio dovrebbe comunque svolgersi in giornata. Una notizia che crea parecchia tensione al Governo. D'altronde giusto ieri, 23 aprile, sempre l'Adnkronos riportava di "malumori ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) "Non si sasi fa".il Consiglio dei ministri. "Doveva iniziare alle 10, all'ordine del giorno un'informativa delDaniele Franco sul Recovery Plan. Ma a quanto si apprende, il Consiglio dei ministri rischia dire, non si sasi fa", ha svelato unall'Adnkronos. Ci sarebbero, infatti,da sciogliere, a partire dal superbonus, che M5S e Fi chiedono di estendere al 2023, ma anche su altri punti, come le liberalizzazioni e quota 100. Si attende un nuovo orario di convocazione, ma il Consiglio dovrebbe comunque svolgersi in giornata. Una notizia che crea parecchia tensione al. D'altronde giusto ieri, 23 aprile, sempre l'Adnkronos riportava di "...

