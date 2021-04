Non è un "liberi tutti", ma un "tutti insieme" (Di sabato 24 aprile 2021) Occorre ora più che mai un grande spirito nazionale per combattere l’ epidemia da COVID 19. Infatti potremmo essere all’ultimo miglio per uscire almeno dalla fase emergenziale della crisi da epidemia da coronavirus. Grazie al governo Draghi le vaccinazioni stanno andando avanti con maggiore fluidità e, finalmente, per ordine di età e fragilità. Nelle prossime settimane, appena sarà autorizzato da Ema, arriverà un nuovo vaccino, il Curevac. Le sperimentazioni di anticorpi monoclonali in Italia proseguono con i migliori auspici. In Senato abbiamo chiesto al governo un nuovo protocollo per cure domiciliari. In questo quadro da lunedî 26 aprile il governo ha deciso un piano di riaperture, in primis delle scuole di ogni ordine e grado, ma poi anche dei luoghi della cultura e in parte della ristorazione I dati ci dicono che ad ora possiamo permettercelo. Naturalmente rispettando regole di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) Occorre ora più che mai un grande spirito nazionale per combattere l’ epidemia da COVID 19. Infatti potremmo essere all’ultimo miglio per uscire almeno dalla fase emergenziale della crisi da epidemia da coronavirus. Grazie al governo Draghi le vaccinazioni stanno andando avanti con maggiore fluidità e, finalmente, per ordine di età e fragilità. Nelle prossime settimane, appena sarà autorizzato da Ema, arriverà un nuovo vaccino, il Curevac. Le sperimentazioni di anticorpi monoclonali in Italia proseguono con i migliori auspici. In Senato abbiamo chiesto al governo un nuovo protocollo per cure domiciliari. In questo quadro da lunedî 26 aprile il governo ha deciso un piano di riaperture, in primis delle scuole di ogni ordine e grado, ma poi anche dei luoghi della cultura e in parte della ristorazione I dati ci dicono che ad ora possiamo permettercelo. Naturalmente rispettando regole di ...

Ultime Notizie dalla rete : Non liberi Non è un 'liberi tutti', ma un 'tutti insieme' Non liberi tutti, ma tutti insieme, con responsabilità e prudenza, per essere liberi. E solo così potremo risollevare anche le nostre realtà economiche, sportive, culturali.

È la nostra nascita il miracolo che salva il mondo Quella postilla di Hannah Arendt che illumina i dati Istat sulla natalità L’Istat ci ha comunicato di recente che, complice anche il Covid, in Italia nel 2020 i morti sono stati 746 mila e i nuovi nat ...

