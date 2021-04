Napoli, Marco Nosotti: “Una macchina da gioco e da gol” (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQueste le parole del giornalista Sky Marco Nosotti a Radio Kiss Kiss: “Ci aspettavamo questo Napoli all’inizio. Il Napoli ha una bella costruzione dal basso ed è fortissimo dalla cintola in sù. Vedo un Napoli competitivo, ha fatto benissimo nel girone di ritorno. Atalanta, Napoli ed Inter, sono le prime per punti e continuità di rendimento. Il Napoli è una macchina da gioco, si vede la mano di Gattuso. Insigne è il quarto giocatore italiano in attività per gol in Serie A. Ieri ha fatto una grande partita. Io credo che in questa fase di campionato abbiamo visto un giocatore di grande spessore. Torino? Ha qualità e viene fuori bene. E’ una delle migliori squadre da quando è arrivato Nicola in panchina. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQueste le parole del giornalista Skya Radio Kiss Kiss: “Ci aspettavamo questoall’inizio. Ilha una bella costruzione dal basso ed è fortissimo dalla cintola in sù. Vedo uncompetitivo, ha fatto benissimo nel girone di ritorno. Atalanta,ed Inter, sono le prime per punti e continuità di rendimento. Ilè unada, si vede la mano di Gattuso. Insigne è il quarto giocatore italiano in attività per gol in Serie A. Ieri ha fatto una grande partita. Io credo che in questa fase di campionato abbiamo visto un giocatore di grande spessore. Torino? Ha qualità e viene fuori bene. E’ una delle migliori squadre da quando è arrivato Nicola in panchina. ...

