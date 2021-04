(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono qui perre nuovamente chi sta lavorando al Palatedeschi, grazie al loro impegno diamo un significativo contributo alla prevenzione al covid”. Il primo cittadino di Benevento, Clementesi è recato questo mattina presso il centro tamponi allestito dal Comune al Palatedeschi. Il sindaco ha commentato i risultati dei tamponi: “Arriveremo stasera a circa quattromila tamponi. Con questoabbiamo scovato una cinquantina di nuovi casi che senza questa operazione non avremmo rinvenuto. E poichè oggi una persona contagiata da variante inglese ne contagiacinque, sarebbero sfuggiti e girando per la città avrebbero potuto creare problemi e disagio. Ai fini della contabilità statistica il nostro è un dato apparentemente negativo perchè significa che Benevento sale ...

Advertising

anteprima24 : ** #Mastella ringrazia gli operatori sanitari: 'Altri screening gratuiti a giugno e settembre' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella ringrazia

anteprima24.it

Perche 'i vertici di Ferrovie dello Stato per l'attenzione', questo 'è un risultato importante perché proietta il sito nelle nuove prospettive di sviluppo di Ferrovie legate ...Perche 'i vertici di Ferrovie dello Stato per l'attenzione', questo 'è un risultato importante perché proietta il sito nelle nuove prospettive di sviluppo di Ferrovie legate ...“Sono qui per ringraziare nuovamente chi sta lavorando al Palatedeschi, grazie al loro impegno diamo un significativo contributo alla prevenzione al covid”. Il primo cittadino di Benevento, Clemente M ...Lungo la tratta Bari-Roma-Milano-Torino e viceversa”. Ad annunciarlo con un post su facebook è il sindaco Mastella. “Ringrazio gli amici Luca di Montezemolo presidente di Italo e Flavio Cattaneo ...