Massimo Cantini Parrini: Ho rubato con gli occhi e ora vado all’Oscar con Pinocchio (Di sabato 24 aprile 2021) Il candidato italiano all’Oscar 2021 Massimo Cantini Parrini è, nell’ordine: 1) felice. 2) stressato. 3) molto indaffarato. Premessa (non solo) personale: Massimo Cantini Parrini è un genio assoluto. Oltre che uno splendido quarantenne (“Io ragiono per decenni, no per anni: è la mia battaglia”). Agli Oscar 2021 è candidato nella categoria Migliori costumi per Pinocchio di Matteo Garrone. Peccato solo che non andrà a Hollywood, causa Covid… È uno dei 4 italiani in gara quest’anno per la statuetta più prestigiosa e famosa del mondo. Quella che ti cambia la vita. Lui, Laura Pausini (Miglior canzone originale), Dalia Colli e Francesco Pegoretti (trucco e parrucco sempre di Pinocchio). Nella sua categoria in particolare, ... Leggi su amica (Di sabato 24 aprile 2021) Il candidato italiano2021è, nell’ordine: 1) felice. 2) stressato. 3) molto indaffarato. Premessa (non solo) personale:è un genio assoluto. Oltre che uno splendido quarantenne (“Io ragiono per decenni, no per anni: è la mia battaglia”). Agli Oscar 2021 è candidato nella categoria Migliori costumi per Pino di Matteo Garrone. Peccato solo che non andrà a Hollywood, causa Covid… È uno dei 4 italiani in gara quest’anno per la statuetta più prestigiosa e famosa del mondo. Quella che ti cambia la vita. Lui, Laura Pausini (Miglior canzone originale), Dalia Colli e Francesco Pegoretti (trucco e parrucco sempre di Pino). Nella sua categoria in particolare, ...

Advertising

AnaMarta78 : RT @ItaliaRai: Continuiamo a parlare di #cinema a #litaliaconvoi con Massimo Cantini Parrini, candidato al Premio #Oscar per i migliori cos… - ItaliaRai : Massimo Cantini Parrini, costumista del film 'Pinocchio' di Matteo Garrone, ci descrive come realizzare i costumi p… - ItaliaRai : Continuiamo a parlare di #cinema a #litaliaconvoi con Massimo Cantini Parrini, candidato al Premio #Oscar per i mig… - PeterMarcias : RT @MargheBordino: Aspettando la notte degli #Oscar2021 torno su #MediterraneoEDintorni raccontando degli italiani che nel tempo sono stati… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Tra i candidati agli Oscar - che verranno assegnati domenica - c'è l'italiano Massimo Cantini Parrini, costumista del Pinocchio… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Cantini Oscar 2021: i candidati e come sarà la cerimonia Il film Pinocchio di Matteo Garrone è candidato agli Oscar per i costumi opera di Massimo Cantini Parrini e il make up (miglior trucco e acconciatura). Escluso dalla cinquina finale il doc Notturno ...

Verso gli Oscar, Sky TG24.it in collaborazione con Cinematografo.it ... con cui la cantante si è aggiudicata già il Golden Globe, e con "Pinocchio" di Matteo Garrone in nomination sia per i costumi firmati da Massimo Cantini Parrini che per trucco e parrucco (Mark ...

Massimo Cantini Parrini: «Colori, stoffe, manichini. Vivo nel paese dei balocchi» Corriere della Sera Cantini va ai domiciliari E’ l’unico che ha risposto Conclusi gli interrogatori, affievolita la misura per l’imprenditore di Vicchio. Tutti gli altri indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ...

La sartoria Tirelli di Roma che dal 1964 dà vita alle immagini del cinema e Massimo Cantini Parrini, candidato all’Oscar per i costumi di Pinocchio, realizzati dalla Tirelli. Nonostante il moto dei tempi correnti, che oscilla tra presentismo e nostalgia, Sartoria Tirelli è ...

Il film Pinocchio di Matteo Garrone è candidato agli Oscar per i costumi opera diParrini e il make up (miglior trucco e acconciatura). Escluso dalla cinquina finale il doc Notturno ...... con cui la cantante si è aggiudicata già il Golden Globe, e con "Pinocchio" di Matteo Garrone in nomination sia per i costumi firmati daParrini che per trucco e parrucco (Mark ...Conclusi gli interrogatori, affievolita la misura per l’imprenditore di Vicchio. Tutti gli altri indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ...e Massimo Cantini Parrini, candidato all’Oscar per i costumi di Pinocchio, realizzati dalla Tirelli. Nonostante il moto dei tempi correnti, che oscilla tra presentismo e nostalgia, Sartoria Tirelli è ...