Inter: Conte, futuro? Sono concentrato sul presente (Di sabato 24 aprile 2021) "Cosa farei se la società non facesse mercato o non ci fossero investimenti? Nella domanda ci Sono tantissimi se, con i se non si va da nessuna parte. Noi ora pensiamo al presente, siamo concentrati ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) "Cosa farei se la società non facesse mercato o non ci fossero investimenti? Nella domanda citantissimi se, con i se non si va da nessuna parte. Noi ora pensiamo al, siamo concentrati ...

