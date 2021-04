I no vax insultano Milva | “Ti ha fatto bene il vaccino?”

(Di sabato 24 aprile 2021) I no vaxe vanno a commentare il post di un mese fa dove l’artista comunicava la sua vaccinazione e invitava a farla Getty ImagesNon hanno perso tempo i no vax che appresa la notizia della morte della Rossa della musica italiana si sono riversati sul post dell’artista che lo scorso 26 marzo scorso aveva pubblicato. “Io miperché tengo alla mia vita a e alla vita altrui. Fatelo anche voi”, aveva scritto accompagnando la foto mentre le veniva somministrata la dose. “Vaccinata e deceduta, complimenti!” scrive qualcuno, dando per scontato che la morte sia stata causata dalmentre era noto, invece, che la cantante era malata da tempo. “E lo hai pure consigliato ai tuoi fan! Complimenti! E buon viaggio“, si legge invece in un altro commento. Screen commenti post ...

Advertising

glucanto : Ne verremo fuori migliori, poi assisti a: - medici che si insultano a vicenda via social - analfabeti disfunzionali… -

Ultime Notizie dalla rete : vax insultano

Ck12 Giornale

Ristoratori alla fame, No, vecchi siciliani sdentati che 'la mascherina non serva a una minchia'... Urlano,, raccontano le loro storie. Sembra metateatro. Sembra Godot. Ma purtroppo non lo ...Si sono ritrovati in piazza per dire la loro sul Coronavirus e sulle scelte del Governo, ma non si sono limitati a rilanciare pubblicamente le loro idee negazioniste. Hanno anche provocato e denigrato ...I no vax insultano Milva e vanno a commentare il post di un mese fa dove l'artista comunicava la sua vaccinazione e invitava a farla ...Milva morta, insulti choc dei no vax sui social. «Io mi vaccino perchè tengo alla mia vita a e alla vita altrui. Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e ...