Hermés e Apple lanciano gli accessori geolocalizzati e altre news dal mondo della moda

Per non perdere mai più chiavi, valigia e borsa, Hermés e Apple firmano insieme gli accessori in pelle con geolocalizzazione. È dedicata alle donne con un solo seno la nuova collezione di costumi da bagno e intimo modellante firmata Mango. Mentre Stella McCartney e Greenpeace firmano una capsule che riporta l'attenzione sulla deforestazione dell'Amazzonia. Tutti i nuovi lanci e gli eventi moda della settimana nella nostra rassegna settimanale.

Hermés e Apple, tutto sotto controllo

I charm da borsa Hermés e Apple con AirTag inciso. Artigianalità e high-tech, due parole chiave del futuro, due cardini delle collezioni firmate da Hermés e Apple. Una collaborazione che si rinnova con ...

