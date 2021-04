Giochi PS5: Sony è impegnata in sperimentazioni e nuove idee, dice Hermen Hulst – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 24 aprile 2021) PS5 continuerà a ricevere Giochi anche sperimentali, innovativi e unici, con il capo di Sony Worldwide Studios che ha confermato l’impegno in questi ambiti.. PS5 avrà una libreria di Giochi piuttosto diversificata, secondo quanto riferito dal capo dei Worldwide Studios e fondatore di Guerrilla Games, Hermen Hulst, sull’impegno di Sony sul fronte della sperimentazione e delle nuove idee nello sviluppo dei prossimi titoli. In occasione dell’annuncio della nuova proprietà intellettuale Multiplayer da parte di Firewalk Studios su PS5, Hulst ha commentato confermando il grande impegno di Sony nello sviluppo di nuovi progetti anche molto particolari: “Penso che i Giochi che … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di sabato 24 aprile 2021) PS5 continuerà a ricevereanche sperimentali, innovativi e unici, con il capo diWorldwide Studios che ha confermato l’impegno in questi ambiti.. PS5 avrà una libreria dipiuttosto diversificata, secondo quanto riferito dal capo dei Worldwide Studios e fondatore di Guerrilla Games,, sull’impegno disul fronte della sperimentazione e dellenello sviluppo dei prossimi titoli. In occasione dell’annuncio della nuova proprietà intellettualeda parte di Firewalk Studios su PS5,ha commentato confermando il grande impegno dinello sviluppo di nuovi progetti anche molto particolari: “Penso che iche … Notizie ...

Advertising

Multiplayerit : Giochi PS5: Sony è impegnata in sperimentazioni e nuove idee, dice Hermen Hulst - offertenonstop : ?? Cuffie per giochi per PS4,PS5 Cuffie per giocatori ?? Prezzo attuale: 22.94€ ? Prezzo precedente: 49.99€ ?? Stai ri… - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? Cuffie per giochi per PS4,PS5 Cuffie per giocatori a LED con microfono con cancellazione del rumore… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? Cuffie per giochi per PS4,PS5 Cuffie per giocatori a LED con microfono con cancellazione del rumore… - OfferteSconti21 : ?? OFFERTA LAMPO ? Cuffie per giochi per PS4,PS5 Cuffie per giocatori a LED con microfono con cancellazione del rum… -