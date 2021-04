Gianni Morandi, ancora problemi dopo l’incidente: come procede la riabilitazione (Di sabato 24 aprile 2021) I guai per Gianni Morandi non sono ancora finiti. La parte più impegnativa e dura del suo viaggio verso la conquista della condizione ottimale di salute è ancora lungo, e deve necessariamente passare dalla riabilitazione alla mano destra. Una faccenda tutt’altro che semplice. Anche se l’incidente domestico (che gli è costato cure ospedaliere importanti) fa parte del passato, la strada della guarigione è solo all’inizio. È stato proprio Gianni Morandi ad aggiornare i fan sui suoi canali social, avvisando che è finalmente iniziata la delicata fase di riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra, che al momento – come lui stesso ha spiegato su Facebook – “è quasi priva di mobilità”. Intanto le ustioni importanti ... Leggi su dilei (Di sabato 24 aprile 2021) I guai pernon sonofiniti. La parte più impegnativa e dura del suo viaggio verso la conquista della condizione ottimale di salute èlungo, e deve necessariamente passare dallaalla mano destra. Una faccenda tutt’altro che semplice. Anche sedomestico (che gli è costato cure ospedaliere importanti) fa parte del passato, la strada della guarigione è solo all’inizio. È stato proprioad aggiornare i fan sui suoi canali social, avvisando che è finalmente iniziata la delicata fase diper recuperare l’uso della mano destra, che al momento –lui stesso ha spiegato su Facebook – “è quasi priva di mobilità”. Intanto le ustioni importanti ...

