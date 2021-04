Da Orio al Serio volo diretto per Amritsar, in India (Di sabato 24 aprile 2021) L’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio offre sempre nuovi collegamenti internazionali. L’ultimo a rafforzare lo sguardo ad Est ha per destinazione l’India, in particolare Amritsar, nello stato di Pujang, nel Nord dell’India. Voli per l’India erano già operativi da Orio al Serio con la compagnia SpiceJet, già dalla fine 2020 e avevano uno scalo a Tblisi o a Kutaisi, in Georgia. Una linea che ha trovato l’approvazione della clientela tanto che da aprile di quest’anno è operativo il volo Orio-Amritsar. Si tratta di un volo diretto – senza scali – di notte nel fine settimana con Airbus A330, con una capacità di 460 passeggeri. Il volo è operato da ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 aprile 2021) L’aeroporto “Il Caravaggio” dialoffre sempre nuovi collegamenti internazionali. L’ultimo a rafforzare lo sguardo ad Est ha per destinazione l’, in particolare, nello stato di Pujang, nel Nord dell’. Voli per l’erano già operativi daalcon la compagnia SpiceJet, già dalla fine 2020 e avevano uno scalo a Tblisi o a Kutaisi, in Georgia. Una linea che ha trovato l’approvazione della clientela tanto che da aprile di quest’anno è operativo il. Si tratta di un– senza scali – di notte nel fine settimana con Airbus A330, con una capacità di 460 passeggeri. Ilè operato da ...

Ultime Notizie dalla rete : Orio Serio Lavoro a Bergamo, assunzioni al - 18,8%, sulle cessazioni pesa il blocco dei licenziamenti L'area della circoscrizione del capoluogo registra un saldo di - 2.226 (il solo Comune di Bergamo è a - 1.400, il Comune di Orio al Serio a - 686), l'area di Treviglio - 771 (di cui - 567 nel Comune ...

Ryanair scommette sull'estate in Grecia da Orio: più rotte e voli Ryanair ha lanciato una nuova rotta estiva dall'aeroporto di Bergamo (Orio al Serio) a Kos, nonché un aumento delle frequenze verso una serie di famose destinazioni greche come Corfù, Rodi, Santorini e Zante. Questi nuovi collegamenti e le frequenze aggiuntive saranno ...

Lavoro a Bergamo, assunzioni al -18,8%, sulle cessazioni pesa il blocco dei licenziamenti L’area della circoscrizione del capoluogo registra un saldo di -2.226 (il solo Comune di Bergamo è a -1.400, il Comune di Orio al Serio a -686), l’area di Treviglio -771 (di cui -567 nel ...

