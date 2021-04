Covid | Pregliasco | svolta per le cure domiciliari | si studia l’uso di anticorpi monoclonali intramuscolo

(Di sabato 24 aprile 2021) «Stiamo per realizzare uno studio sull’utilizzo degliper via intra-, da comparare alendovena, già autorizzato, per vedere se questa somministrazione può essere adottata». Il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio, affida all’Adnkronos Salute un aggiornamento sulle nuove acquisizioni in materia di cura del coronavirus. Una notizia che apre all’ottimismo e che, per stessa ammissione dell’esperto, potrebbe semplificare molto ledell’infezione., allo studiodegliper via«Se il nostro Comitato etico darà l’ok, partirà uno studio, che è multicentrico», ha aggiunto a ...

Adnkronos

... "viene sottolineata la possibilità di avviare i pazienti affetti dadi recente insorgenza e con sintomi lievi - moderati, alla terapia con anticorpi monoclonali ". Secondo"è ...'Stiamo per realizzare uno studio sull'utilizzo degli anticorpi monoclonali per via intra - intramuscolo' dice all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano Fabrizio. Saranno, ...Anticorpi monoclonali, ci sono alcune novità. "Stiamo per realizzare uno studio sull'utilizzo degli anticorpi monoclonali per via intra-intramuscolo" dice all'Adnkronos Salute il virologo dell'Univers ...