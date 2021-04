Conferenza stampa Conte: «Scudetto veloce, qualcosa di inimmaginabile» (Di sabato 24 aprile 2021) Antonio Conte parla della sfida contro il Verona: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter in Conferenza stampa Antonio Conte parla in Conferenza stampa alla vigilia di Inter-Verona. Le sue parole. JURIC – «Ci aspetta una gara dura e tosta, il Verona sta facendo benissimo in Serie A, è incappata in una serie di risultati negativi ma non meritava gli ultimi due. Juric è un bravissimo allenatore, si sta ripetendo anche quest’anno, ha lavorato per tantissimo tempo con Gasperini e non posso che parlarne bene. Tutti comunque stanno vedendo la qualità del suo lavoro». MENTALITA’ – «A parte la promozione a Bari e a Siena, con la Juventus tutto è iniziato da zero e la mentalità l’abbiamo costruita nel tempo. Conta che i giocatori diano la disponibilità e io ho visto sempre ragazzi pronti a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Antonioparla della sfida contro il Verona: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter inAntonioparla inalla vigilia di Inter-Verona. Le sue parole. JURIC – «Ci aspetta una gara dura e tosta, il Verona sta facendo benissimo in Serie A, è incappata in una serie di risultati negativi ma non meritava gli ultimi due. Juric è un bravissimo allenatore, si sta ripetendo anche quest’anno, ha lavorato per tantissimo tempo con Gasperini e non posso che parlarne bene. Tutti comunque stanno vedendo la qualità del suo lavoro». MENTALITA’ – «A parte la promozione a Bari e a Siena, con la Juventus tutto è iniziato da zero e la mentalità l’abbiamo costruita nel tempo. Conta che i giocatori diano la disponibilità e io ho visto sempre ragazzi pronti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Atalanta, Gasp e il messaggio a Ilicic: cosa c'è dietro. E il Milan... 1 Nuova frecciatina di Gian Piero Gasperini a Josip Ilicic. Quando all'allenatore dell'Atalanta viene domandato in conferenza stampa come aumentare la concretezza sotto porta, risponde così l'allenatore: 'Ma siamo già il miglior attacco, facciamo tanti gol... Gli attaccanti, a partire da Ilicic, devono cambiare ...

Atalanta, Gasperini: 'Dobbiamo puntare al secondo posto, ma la Lazio è ancora dentro. Domani Hateboer...' Commenta per primo Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa a Zingonia alla vigilia della gara casalinga contro il Bologna, in programma domani al Gewiss Stadium alle 20.45. Prima di pensare al prossimo avversario, il tecnico nerazzurro ...

Palermo-Cavese: domani Filippi in conferenza stampa Filippi TifosiPalermo Conte: “Zhang? Non rispondo! Futuro, con i ‘se’ non si va da nessuna parte” L’Inter si gioca lo Scudetto e sfida il Verona domani a San Siro. Alla vigilia, Antonio Conte ha parlato così in conferenza stampa. VERONA – “Ci aspetta gara dura, tosta contro una squadra che stava ...

Juve, tra scelte e infortuni: le ultime sulla difesa Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha fatto il punto sulla difesa, tra s ...

