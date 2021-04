Come sta andando Covax, il programma per la distribuzione equa dei vaccini contro Covid-19 (Di sabato 24 aprile 2021) Si pone Come una “rivoluzione culturale”, per garantire accesso ai vaccini anche ai paesi che non possono permettersi di acquistarli. Ma ha davanti a sé diverse difficoltà e criticità da superare (Foto: UNICEF Ethiopia via Flickr CC)Yemen, Costa Rica, Suriname, Nepal, Barbados, Montenegro, Tuvalu, El Salvator, Ecuador, Colombia, Brasile, Eswatini, Nicaragua. E via così, fino a superare quota 100, 118 esattamente nel momento in cui scriviamo. Per un totale di oltre 40 milioni di dosi, distribuite in tutto il mondo. A tanto ammontano oggi, rispettivamente, la conta dei paesi e dei vaccini raggiunti e distribuiti attraverso Covax, il programma internazionale globale per la distribuzione equa dei vaccini. Nelle scorse settimane si sono moltiplicati gli ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Si poneuna “rivoluzione culturale”, per garantire accesso aianche ai paesi che non possono permettersi di acquistarli. Ma ha davanti a sé diverse difficoltà e criticità da superare (Foto: UNICEF Ethiopia via Flickr CC)Yemen, Costa Rica, Suriname, Nepal, Barbados, Montenegro, Tuvalu, El Salvator, Ecuador, Colombia, Brasile, Eswatini, Nicaragua. E via così, fino a superare quota 100, 118 esattamente nel momento in cui scriviamo. Per un totale di oltre 40 milioni di dosi, distribuite in tutto il mondo. A tanto ammontano oggi, rispettivamente, la conta dei paesi e deiraggiunti e distribuiti attraverso, ilinternazionale globale per ladei. Nelle scorse settimane si sono moltiplicati gli ...

Advertising

capuanogio : #Ceferin sta facendo di tutto per passare dalla parte del torto. Discutere la #SuperLeague è opporsi è un conto, il… - CarloCalenda : Lo abbiamo denunciato settimane fa e sta peggiorando: a Roma ci sono 300 appartamenti dell'Ater, vuoti, che il Comu… - rubio_chef : Dove sta l’inneggio? C’è il rammarico semmai che tutte le pizze che ha preso negli anni (un po’ gli piace, sennò no… - 1603ina : RT @giusnico19511: Ministro della giustizia, Marta Cartabia, cosa ne pensa del ricovero cronico di berlusconi ogni qualvolta che deve anda… - BuonaSvolta : La #Sinistra un tempo riempiva le piazze per il lavoro, ora le persone vogliono lavorare come si lavora nelle Navi… -