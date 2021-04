(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - La ministra per le Politiche giovanili, Fabiana, sostiene ladi legge per ilaialle Regionali e Comunali, presentata dal presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, ed elaborata dai costituzionalisti Bin e Curreri su impulso del comitato di giovani calabresi Peppe Valarioti. “È unapositiva -spiega in un video su Facebook con lo stesso Brescia- perché arriva dai ragazzi, da un'associazione del territorio. Ringrazio anche i costituzionalisti che ci hanno lavorato. Rappresenterò questa istanza agli altri membri di Governo per far sì che nelle prossime elezioni amministrative e regionali anche i ragazzi fuori sede possano effettivamente partecipare in maniera attiva alle elezioni esercitando un ...

Advertising

TV7Benevento : **Amministrative: Dadone, 'sì a proposta per voto fuorisede'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Amministrative Dadone

SardiniaPost

... Letta e Bobba, anche la ministra per le politiche giovanili del M5s Fabiana, il sindaco di ... limitato alle. Oggi ci affianca la sua proposta per tutti gli studenti dai 16 anni ......Enti locali 'venga recepita la nostra proposta di voto ai sedicenni per le elezioni, ... 'Sono proposte condivisibili', ha dichiarato la ministra per le politiche giovanili Fabiana(...Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Giovedì in commissione Affari costituzionali alla Camera partirà l’iter della proposta di legge per il voto ai fuorisede alle Regionali e Comunali, scritta dai costituzion ...Alle ore 8:10 circa sull’autostrada A1 Milano Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Valmontone ed il bivio con la diramazione Roma sud in direzione della capitale, a causa ...