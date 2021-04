Amici, sfida tra Arisa e Rudy Zerbi: “Non ne sapevo niente”, poi la battuta della cantante su Francesca Tocca (Di sabato 24 aprile 2021) La sesta puntata di Amici inizia in modo scoppiettante, con una guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi ad Arisa. La squadra della cantante e di Lorella Cuccarini viene pescata per prima e le due insegnanti scelgono proprio i nemici giurati, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sul palco non mancano le scintille. Amici, sfida tra Rudy Zerby e Arisa Arisa è molto certa della sua scelta di sfidare Rudy Zerby e Alessandra Celentano e non fa mancare l’ironia. “Continuerei ad alimentare questa soap opera“, dichiara la cantante, ma il conduttore radiofonico non gliela fa passare ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 aprile 2021) La sesta puntata diinizia in modo scoppiettante, con una guanto dilanciato daad. La squadrae di Lorella Cuccarini viene pescata per prima e le due insegnanti scelgono proprio i nemici giurati,e Alessandra Celentano. Sul palco non mancano le scintille.traZerby eè molto certasua scelta direZerby e Alessandra Celentano e non fa mancare l’ironia. “Continuerei ad alimentare questa soap opera“, dichiara la, ma il conduttore radiofonico non gliela fa passare ...

