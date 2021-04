(Di sabato 24 aprile 2021)e di ventura,, profeti, di quelli che parlavano col pallone,trigonometrici, fantasisti. Ne racconto al volo quattro di loro che si affacciarono negli anni Settanta. Nulla vinsero, ma ne avevano le qualità, gli mancarono le occasioni. Francodi Lipari è stato uno spettacolo nel suo genere. Laureato in pedagogia, si meritò il titolo di professore. Divideva il campo in zone calde e zone fredde. Diceva: “Una partita è come un’equazione. Si gioca su un campo lungo 120 metri e largo 60. Anche il pallone ha dimensioni fisse. Così, dire che nelci vuole fortuna è un insulto all’intelligenza”. A pranzo spiegava il suomuovendo bicchieri, piatti e cucchiai. Iniziò ad allenare a trent’anni, a Gioia Tauro. E allenò una ...

Advertising

napolista : Allenatori matti e sognatori, il calcio di Giagnoni Scoglio Galeone e Maifredi Nulla vinsero, ma ne avevano le qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatori matti

Calcio News 24

La pongo a me stesso e a tutti quelli con cui mi trovo a interloquire in questi giornie ... Lo hanno fatto tanti ex calciatori, come Gary Neville; tantissimi calciatori ein attività, ......è stato il primo a parlare di "umanizzazione" di quelli che un tempo marchiavano come i "" " ... insieme ai casi di bestemmie dei calciatori e degliche dalla tv rimbalzano nelle case ...Allenatori matti e di ventura, sognatori, profeti, di quelli che parlavano col pallone, allenatori trigonometrici, fantasisti. Ne racconto al volo quattro di loro che si affacciarono negli anni Settan ...Vincenzo Montella è ormai fermo da diverso tempo e vorrebbe tanto tornare in panchina: le sue parole sul futuro. Sembrava pronto a decollare come quando segnava a ripetizione, invece in panchina l’are ...