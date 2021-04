Aka7even di Amici regala il Disco d’Oro a Maria De Filippi | la reazione

(Di sabato 24 aprile 2021)Mi Manchi ha ricevuto la certificazione qualche giorno fa, oggi nel daytime il cantante lo ha scoperto e vuole che la targa stia nell’ufficio della conduttrice Pubblicato su 23 Aprile 2021di2021 sta riprendendo quota nella scuola e nel Serale. Non ha iniziato al meglio la fase finale del talent show, lui stesso ha riconosciuto di non essere in formissima. Ha perso praticamente tutte le sfide nel corso delle prime puntate, ma ora ha decisamente cambiato marcia. Domani sera conquisterà il suo primo punto dai giudici e non finirà al ballottaggio, però uno dei più grandi riconoscimenti che può ricevere un cantante è arrivato grazie al pubblico. Mi Manchi di...

Nel daytime di20 andato in onda venerdì 23 aprile su Italia 1, Maria De Filippi ha radunato tutti i ragazzi e ha dato loro un'importante comunicazione:ha vinto il suo primo disco d'oro con il ...2021 Serale/ Anticipazioni registrazione 24 aprile ed eliminato:... Rivolta del web per Giulia Stabile: 'Avrebbe potuto dimostrare tanto in sei puntate!' 'Fate ballare Giulia Stabile' ,...la ballerina eliminata nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici - nella sua prima intervista tv a Verissimo - ha parlato del rapporto speciale, ormai in crisi, con il cantante Aka7even, ...la ballerina eliminata nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici - nella sua prima intervista tv a Verissimo - ha parlato del rapporto speciale, ormai in crisi, con il cantante Aka7even, ...