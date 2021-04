Uomo accoltella una funzionaria di polizia, ucciso l’assalitore (Di venerdì 23 aprile 2021) Attacco con coltello in Francia. Una funzionaria di polizia è stata uccisa in un commissariato da un Uomo di origine tunisina. PARIGI (FRANCIA) – Attacco con coltello in Francia nel primo pomeriggio di venerdì 23 aprile 2021. Secondo quanto scritto da tio.ch, un Uomo è entrato all’interno di un commissariato e colpito mortalmente una funzionaria di polizia. Immediata la reazione dei colleghi che hanno aperto il fuoco contro l’assalitore, deceduto per le ferite riportate. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo e capire il movente di questo attacco. Nessuna pista è esclusa, neanche quella di un attacco terroristico. Attacco con coltello in Francia La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Attacco con coltello in Francia. Unadiè stata uccisa in un commissariato da undi origine tunisina. PARIGI (FRANCIA) – Attacco con coltello in Francia nel primo pomeriggio di venerdì 23 aprile 2021. Secondo quanto scritto da tio.ch, unè entrato all’interno di un commissariato e colpito mortalmente unadi. Immediata la reazione dei colleghi che hanno aperto il fuoco contro, deceduto per le ferite riportate. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo e capire il movente di questo attacco. Nessuna pista è esclusa, neanche quella di un attacco terroristico. Attacco con coltello in Francia La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto ...

