Turismo rurale in Puglia, la Consulta approva interventi secondo il Piano paesaggistico (Di venerdì 23 aprile 2021) Bari - 'La Corte costituzionale ci ha dato ragione: sono sempre consentiti gli interventi di recupero a fini turistici degli immobili rurali e quelli nei territori costieri previsti dal Piano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 aprile 2021) Bari - 'La Corte costituzionale ci ha dato ragione: sono sempre consentiti glidi recupero a fini turistici degli immobili rurali e quelli nei territori costieri previsti dal...

Advertising

LaGazzettaWeb : Turismo rurale in Puglia, la Consulta approva interventi secondo il Piano paesaggistico - LuisellaLuis : RT @BJLiguria: Turismo: il progetto TerrAgir3 attira i tour operator americani e australiani nella Liguria rurale - - CCIAARIVLIG : RT @BJLiguria: Turismo: il progetto TerrAgir3 attira i tour operator americani e australiani nella Liguria rurale - - BJLiguria : Turismo: il progetto TerrAgir3 attira i tour operator americani e australiani nella Liguria rurale -… - Agenparl : AVVISO PUBBLICO Reclutamento allievi per il percorso formativo integrato OPERATORE per l'ACCOGLIENZA e la PROMOZION… -