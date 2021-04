Tor Cervara, capannone in fiamme (Di venerdì 23 aprile 2021) Un vasto incendio è divampato a Tor Cervara, dove un capannone ha preso fuoco. Ancora da accertare le cause che lo hanno causato: i vigili del fuoco sono a lavoro dalle 13, quando è scattato il primo allarme. Le fiamme sono state domate, ma il fumo nero è rimasto visibile per molto tempo anche nei quartieri adiacenti. I pompieri e gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale sono ancora sul posto per capire l’origine del rogo. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021) Un vasto incendio è divampato a Tor, dove unha preso fuoco. Ancora da accertare le cause che lo hanno causato: i vigili del fuoco sono a lavoro dalle 13, quando è scattato il primo allarme. Lesono state domate, ma il fumo nero è rimasto visibile per molto tempo anche nei quartieri adiacenti. I pompieri e gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale sono ancora sul posto per capire l’origine del rogo. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

