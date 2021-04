Spostamenti tra regioni, niente pass per i pendolari: ecco come funziona per i weekend del 25 aprile e 1 maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) A chi si sposta per lavoro, salute o urgenza basterà l'autocertificazione. Nuove regole dal 1 maggio per chi si muove per turismo: tampone obbligatorio anche per i bambini sopra i 2 anni Leggi su repubblica (Di venerdì 23 aprile 2021) A chi si sposta per lavoro, salute o urgenza basterà l'autocertificazione. Nuove regole dal 1per chi si muove per turismo: tampone obbligatorio anche per i bambini sopra i 2 anni

