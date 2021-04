Rousseau dice addio al Movimento 5 Stelle | “Scelta dolorosa ma inevitabile”

(Di venerdì 23 aprile 2021) La notizia era nell’aria già da alcune settimane, ma ora è ufficiale. L’Associazione, fondata nel 2016 da Gianroberto e Davide Casaleggio, ha deciso di abbandonare definitivamente il. Ad annunciarlo è stata proprio la storica piattaforma, che ha pubblicato un post sul Blog delleper rendere nota la decisione presa. Dal momento della pubblicazione la nota è diventata virale su Twitter e sugli altri social. “Associazionecambia strada. La, ma. In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità. Per otto mesi abbiamo proposto concretamente un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il legame trae ...

Ma nel frattempo c'è un Paese da far ripartire",. Poi una stoccata al leader della Lega: " Gli ... Sul piatto l'addio alla piattaformae i dissidi con Casaleggio per il nuovo corso: "Le ...La piattaformaaddio al M5S e Davide Casaleggio ha definito la scelta 'dolorosa ma necessaria'. Lo ha fatto con un post di commiato verso gli ex compagni di viaggio del Movimento Cinque Stelle apparso ...“Rousseau diventerà uno spazio aperto ... hanno lavorato con sacrificio e dedizione assoluta per consentire ad altri di entrare nelle istituzioni e dovergli dire che il motivo di tutto questo è la ...«L'Associazione Rousseau cambia strada. La scelta è dolorosa, ma inevitabile. In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità. Per otto lunghi mesi abbiamo richiesto ...