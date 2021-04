Roma-Atalanta, match analysis. I dati del primo tempo aumentano il rammarico: un tiro ogni 13,5 passaggi (la media è 32) (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Atalanta ha pareggiato il penultimo scontro diretto di questa stagione di A, in una gara che gli uomini di Gasperini si sono complicati da soli, dopo aver sprecato un buon numero di palle gol. Nella parte finale della gara i … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ha pareggiato il penultimo scontro diretto di questa stagione di A, in una gara che gli uomini di Gasperini si sono complicati da soli, dopo aver sprecato un buon numero di palle gol. Nella parte finale della gara i …

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - OfficialASRoma : ?? Dzeko ha realizzato 6 gol contro l’Atalanta in Serie A. Contro nessuna squadra ha un bilancio di reti migliore i… - iambolar : FT: Roma 1-1 Atalanta Napoli 5-2 Lazio #SerieA - Andre_Costa95 : RT @marifcinter: Nelle ultime settimane, i risultati delle altre hanno fatto spesso sorridere l'Inter. Roma-Atalanta 1-1 non dispiace ad An… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Roma-Atalanta 1-1. Dea domina un'ora, poi rimane in 10 e l'ex Cristante la punisce #ANSA -