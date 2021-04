Navalny conclude lo sciopero della fame

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’oppositore del Cremlino Aleksejha annunciato la conclusione del suo, in quanto sono stati compiuti “enormi progressi”.ha infatti avuto la possibilità di essere visitato da dei medici civili, di cui sta seguendo i consigli. L’oppositore ha anche ringraziato tutti i suoi sostenitori per pe proteste in tutto il Paese.