LIVE Sinner-Rublev 6-2 7-6, ATP Barcellona in DIRETTA: proiezioni ranking ATP e prossimo avversario (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA DI JANNIK Sinner E LE proiezioni NEL ranking ATP LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK Sinner SU ANDREY Rublev LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KRAJINOVIC DALLE 13.00 Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito Le parole di Sinner alla fine del match: “E’ stata dura. Sto cercando di migliorare. Lui ha giocato tantissimo e può darsi che fosse un po’ stanco dopo Montecarlo. Ho giocato il mio tennis, non è stato facile, non ho sfruttato alcune palle break, ma ho continuato a giocare. Mi alleno per giocare questo tipo di partite e questa è un’esperienza formativa per me ed è importante farlo torneo per torneo. Devo accettare tutti i ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA DI JANNIKE LENELATP LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIKSU ANDREYLADI BERRETTINI-KRAJINOVIC DALLE 13.00 Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito Le parole dialla fine del match: “E’ stata dura. Sto cercando di migliorare. Lui ha giocato tantissimo e può darsi che fosse un po’ stanco dopo Montecarlo. Ho giocato il mio tennis, non è stato facile, non ho sfruttato alcune palle break, ma ho continuato a giocare. Mi alleno per giocare questo tipo di partite e questa è un’esperienza formativa per me ed è importante farlo torneo per torneo. Devo accettare tutti i ...

