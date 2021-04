La pandemia frena la natalità delle imprese, tutti i numeri (Di venerdì 23 aprile 2021) Che cosa emerge dal rapporto Unioncamere-InfoCamere I dati della fine del mese scorso, a oltre un anno dall’inizio della pandemia, portano a 63 mila la stima sulla mancata nascita di imprese da marzo 2020. È quanto emerge dalla fotografia scattata da Unioncamere-InfoCamere sui dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel I° trimestre 2021. Le incertezze dello scenario economico, tra attese sull’evoluzione della pandemia e prospettive di rilancio legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), influiscono anche sulle cancellazioni, in rallentamento. I DATI SULLA natalità delle imprese Le iscrizioni tra gennaio e marzo sono state pari a 103.597. Nonostante un timido segnale di rimbalzo, che ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Che cosa emerge dal rapporto Unioncamere-InfoCamere I dati della fine del mese scorso, a oltre un anno dall’inizio della, portano a 63 mila la stima sulla mancata nascita dida marzo 2020. È quanto emerge dalla fotografia scattata da Unioncamere-InfoCamere sui dati ufficiali sullae mortalitàitaliane nel I° trimestre 2021. Le incertezze dello scenario economico, tra attese sull’evoluzione dellae prospettive di rilancio legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), influiscono anche sulle cancellazioni, in rallentamento. I DATI SULLALe iscrizioni tra gennaio e marzo sono state pari a 103.597. Nonostante un timido segnale di rimbalzo, che ...

Advertising

RedattoreSocial : La pandemia frena la natalità delle #imprese: dal primo lockdown aperte 63 mila aziende in meno. I dati di… - CCIAARIVLIG : RT @unioncamere: La #pandemia frena la natalità delle #imprese: dal primo #lockdown aperte 63mila aziende in meno - CCIAA_Salerno : RT @unioncamere: La #pandemia frena la natalità delle #imprese: dal primo #lockdown aperte 63mila aziende in meno - zazoomblog : La pandemia frena natalità imprese - 63mila dal primo lockdown - #pandemia #frena #natalità #imprese - paolofiorenzani : RT @unioncamere: La #pandemia frena la natalità delle #imprese: dal primo #lockdown aperte 63mila aziende in meno -