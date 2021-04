Inter, lo scudetto ti porta il nuovo main sponsor: Samsung in pole position (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Inter in cerca del nuovo main sponsor Ultime giornate di campionato molto importanti per l’Inter che potrebbe mettere in bacheca lo scudetto numero 19 della sua storia. Il successo finale potrebbe aiutare ulteriormente il club nerazzurro portando con se anche il nuovo main sponsor che dal 1 luglio prenderà il posto dello storico Pirelli con Samsung che sembra essere in vantaggio sulla concorrenza. “La questione sarà affrontata in modo risolutivo quando Steven Zhang arriverà in Italia, insieme alla ricerca del nuovo sponsor principale, che sostituirà Pirelli in scadenza al 30 giugno. Il tempo stringe, ma questa negoziazione è agevolata dal ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) L’in cerca delUltime giornate di campionato molto imnti per l’che potrebbe mettere in bacheca lonumero 19 della sua storia. Il successo finale potrebbe aiutare ulteriormente il club nerazzurrondo con se anche ilche dal 1 luglio prenderà il posto dello storico Pirelli conche sembra essere in vantaggio sulla concorrenza. “La questione sarà affrontata in modo risolutivo quando Steven Zhang arriverà in Italia, insieme alla ricerca delprincipale, che sostituirà Pirelli in scadenza al 30 giugno. Il tempo stringe, ma questa negoziazione è agevolata dal ...

Advertising

ZZiliani : Lo dico davvero. La #FIGC, costretta finalmente a non essere più FJGC, metta sotto processo i 3 club traditori, man… - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - forumJuventus : La Serie A insorge: 'Con 350 milioni lo scudetto lo vinceranno sempre Juve, Milan e Inter', la replica di Agnelli:… - forumJuventus : Dybala: 'Lo scudetto è dell'Inter, speriamo di far meglio nella prossima stagione e di imparare dagli errori. Tra M… - virgini22338959 : Dirò una cosa alla Catalano: che peccato non avere avuto tutta la squadra a disposizione! Siamo da scudetto e spettacolari! Altro che Inter! -