Ibrahimovic: “Quando sono in Svezia mi mancano i 25 figli rossoneri. Io dirigente? C’è tempo” (Di venerdì 23 aprile 2021) In un’intervista concessa a Milan Tv, Zlatan Ibrahimovic ha parlato delle sue sensazioni dopo il rinnovo: “Qualcuno aveva dubbi prima che tornassi per la mia età e ho dimostrato che l’età non importa, è tutto nella testa. Se sei disponibile a fare certe cose ce la fai, la mia mentalità è che bisogna sempre migliorare e fare il massimo possibile. Poi la qualità in campo o ce l’hai o non ce l’hai, secondo me quello non va via. Devi stare bene fisicamente ed essere in condizione di riuscire a fare le tue cose. Poi adatto il mio gioco per la squadra, cerco di aiutare il più possibile. Mi sento giovane anche io. Ogni giorno che vedo i miei compagni mi fanno sentire giovani. Quando corrono devo essere come loro, mi sfidano e tirano fuori il mio massimo. Il progetto mi piace, è una sfida differente. Ero abituato a stare con grandi campioni, ora è un’altra ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) In un’intervista concessa a Milan Tv, Zlatanha parlato delle sue sensazioni dopo il rinnovo: “Qualcuno aveva dubbi prima che tornassi per la mia età e ho dimostrato che l’età non importa, è tutto nella testa. Se sei disponibile a fare certe cose ce la fai, la mia mentalità è che bisogna sempre migliorare e fare il massimo possibile. Poi la qualità in campo o ce l’hai o non ce l’hai, secondo me quello non va via. Devi stare bene fisicamente ed essere in condizione di riuscire a fare le tue cose. Poi adatto il mio gioco per la squadra, cerco di aiutare il più possibile. Mi sento giovane anche io. Ogni giorno che vedo i miei compagni mi fanno sentire giovani.corrono devo essere come loro, mi sfidano e tirano fuori il mio massimo. Il progetto mi piace, è una sfida differente. Ero abituato a stare con grandi campioni, ora è un’altra ...

