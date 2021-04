Giustizia tributaria e giusto processo | ipotesi per una riforma

Leggi su leurispes

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’art. 111 della Costituzione, stabilisce, al comma 1, che «la giurisdizione si attua mediante ilregolato dalla legge» e, al comma 2, che «ognisi svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». Tali disposizioni valgono per ogni tipo die, quindi, anche per iltributario. Il diritto a unè garantito dall’art.111 della Costituzione Ma cosa significa avere diritto ad un? Avere unsignifica, innanzitutto, avere diritto ad un giudice indipendente ed imparziale. Ma nella...