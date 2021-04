Cyberpunk 2077 un flop su Stadia? (Di venerdì 23 aprile 2021) All'inizio di quest'anno, Google ha annunciato che avrebbe chiuso la divisione first party di Stadia per concentrarsi sul supporto dei progetti third party. Sfortunatamente, sembra che anche i titoli di terze parti abbiano qualche difficoltà sulla piattaforma, stando a una risposta di uno dei creatori di Cyberpunk 2077. Durante la conference call che ha coinvolto i membri del team esecutivo di CD Projekt (Adam Kicinski, Piotr Nielubowicz e Michal Nowakowski), al consiglio è stato chiesto specificamente i risultati di Cyberpunk 2077 in termini di vendite su Stadia. Il dirigente che ha risposto alla domanda ha iniziato con una risata, il che sembra indicare che le vendite sulla piattaforma sono risultate piuttosto basse. "Non lo stiamo rivelando apertamente ma, ovviamente, la maggior ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021) All'inizio di quest'anno, Google ha annunciato che avrebbe chiuso la divisione first party diper concentrarsi sul supporto dei progetti third party. Sfortunatamente, sembra che anche i titoli di terze parti abbiano qualche difficoltà sulla piattaforma, stando a una risposta di uno dei creatori di. Durante la conference call che ha coinvolto i membri del team esecutivo di CD Projekt (Adam Kicinski, Piotr Nielubowicz e Michal Nowakowski), al consiglio è stato chiesto specificamente i risultati diin termini di vendite su. Il dirigente che ha risposto alla domanda ha iniziato con una risata, il che sembra indicare che le vendite sulla piattaforma sono risultate piuttosto basse. "Non lo stiamo rivelando apertamente ma, ovviamente, la maggior ...

