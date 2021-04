Cosa c’entra Amazon con Esselunga e perché se ne parla (Di venerdì 23 aprile 2021) Amazon tenta Esselunga. Al momento sarebbero soltanto indiscrezioni ma sembrerebbe che il colosso delle spedizioni sia intenzionato a fare una proposta alla catena di supermercati italiana della famiglia Caprotti. La proprietà ha smentito ufficialmente “nel modo più fermo ogni voce o ipotesi di trattativa di vendita, mai presa in considerazione con nessuno e per nessuna ragione”, ma ciò non esclude che la multinazionale di Jeff Bezos non possa avere intenzioni serie. : la scalata Il business dell’azienda americana si è allargato sempre di più negli anni, dalla posizione dominante nell’E-commerce fino alla creazione delle piattaforme di streaming, all’approdo nel settore farmaceutico e adesso l’interessamento sempre più deciso nella grande distribuzione organizzata. Amazon è atterrata nel mondo alimentare a giugno 2017 con ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021)tenta. Al momento sarebbero soltanto indiscrezioni ma sembrerebbe che il colosso delle spedizioni sia intenzionato a fare una proposta alla catena di supermercati italiana della famiglia Caprotti. La proprietà ha smentito ufficialmente “nel modo più fermo ogni voce o ipotesi di trattativa di vendita, mai presa in considerazione con nessuno e per nessuna ragione”, ma ciò non esclude che la multinazionale di Jeff Bezos non possa avere intenzioni serie. : la scalata Il business dell’azienda americana si è allargato sempre di più negli anni, dalla posizione dominante nell’E-commerce fino alla creazione delle piattaforme di streaming, all’approdo nel settore farmaceutico e adesso l’interessamento sempre più deciso nella grande distribuzione organizzata.è atterrata nel mondo alimentare a giugno 2017 con ...

