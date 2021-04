Coronavirus | in Lombardia 57 decessi in 24 ore In calo i nuovi ingressi in terapia intensiva | 22 ieri 27

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il bollettino del 23 aprile I dati di oggi 23 aprile 2021 Sono 2.304 ipositivi alincontro i 2.509 die i 2.095 del giorno prima. Le vittime, invece, sono 57,54, il giorno prima 72. I ricoveri negli ospedali lombardi sono 4.185 (4.352, -167) di cui 644 in653, -9). Iin rianimazione sono 22,27. Il numero dei contagiati sale a 791.137 mentre quello delle vittime a 32.569. Il tasso di positività è del 4,9 per cento (era del 4,8); il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è 46.840,52.170 per un totale di 9.171.176 test dall’inizio della ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi ... Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 21.440 persone (22.094) persone, in calo di 654 rispetto a ieri. In Lombardia continua il calo dei ricoveri ...Lo dicono i dati diffusi dalla Regione Lombardia venerdì 23 aprile: con i risultati di 46.840 tamponi, i nuovi positivi sono 2.304, cioè il 4,9% del totale, 222 dei quali a Monza e Brianza.