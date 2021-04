Chernobylite ha una finestra di lancio Su PC e console sulle orme di STALKER tra sci-fi e survival

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 aprile 2021) All in! Games e lo studio di sviluppo polacco The Farm 51 annunciano che, lo sci-fihorror RPG ambientato a Chernobyl, inviterà ufficialmente tutti gli esploratori nella zona di esclusione questo luglio, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Gli utenti in Early Access possono anche scaricare oggi l'esclusiva mega patch pre-finale intitolata "The Final Stage", in previsione del viaggio estivo a Pripyat. A luglio, i giocatori avranno la possibilità di immergersi in un'autentica esperienza RPGhorror sci-fi.richiede pianificazione, furtività e cooperazione con gli alleati per la ricerca di indizi per risolvere il mistero che vi ha portato nella zona di esclusione. Leggi altro...