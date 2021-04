“Caro Salvini, ma che ti esulti? In questo governo ti sbeffeggiano”. Parla La Russa (Di venerdì 23 aprile 2021) Sulle prime ci prova, a negare la tensione. “E’ tutto un teorema montato dalla sinistra”, sbuffa. Poi però basta Parlarci due minuti, insistere un po’, e subito Ignazio La Russa dismette ogni dissimulazione. “Mi chiedo solo di cosa si vanti mai, Matteo Salvini”, dice il senatore di Fratelli d’Italia. “L’ho sentito esultare, rivendicare la bontà della sua scelta di entrare in questo governo”. Ripete che chiamarsene fuori, come ha fatto Giorgia Meloni, avrebbe significato rinunciare a incidere. “Ma il problema è proprio questo: Parla con la baldanza di chi ha ottenuto qualcosa. E invece sul coprifuoco non è riuscito a strappare neppure un’ora d’aria in più. E il massimo che ha fatto, per segnalare la sua contrarietà, è stato astenersi. Neppure un voto contrario, che del ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) Sulle prime ci prova, a negare la tensione. “E’ tutto un teorema montato dalla sinistra”, sbuffa. Poi però bastarci due minuti, insistere un po’, e subito Ignazio Ladismette ogni dissimulazione. “Mi chiedo solo di cosa si vanti mai, Matteo”, dice il senatore di Fratelli d’Italia. “L’ho sentito esultare, rivendicare la bontà della sua scelta di entrare in”. Ripete che chiamarsene fuori, come ha fatto Giorgia Meloni, avrebbe significato rinunciare a incidere. “Ma il problema è propriocon la baldanza di chi ha ottenuto qualcosa. E invece sul coprifuoco non è riuscito a strappare neppure un’ora d’aria in più. E il massimo che ha fatto, per segnalare la sua contrarietà, è stato astenersi. Neppure un voto contrario, che del ...

Advertising

matteograndi : Caro Robertino, Salvini sta sulle palle anche a me. Ma spero davvero che l’impuntatura sul coprifuoco alle 22 non s… - FraMirabelli : Caro #Salvini i migranti sono spinti in mare dalla disperazione e dalla fame non certo da quelli che chiami buonist… - ilfoglio_it : 'Il capo della Lega tratta Draghi come Conte. Ma non ha ottenuto neppure un'ora d'aria in più sul coprifuoco. Spera… - radiosilvana : RT @CCKKI: #Salvini non perde occasione per dimostrare quello che è. Ributtante. #Migranti: Mirabelli (Pd): 'Caro #Salvini i migranti sono… - CCKKI : #Salvini non perde occasione per dimostrare quello che è. Ributtante. #Migranti: Mirabelli (Pd): 'Caro #Salvini i… -